Juventus, il nuovo tecnico fa già il mercato: subito quattro colpi

Laha le idee chiare: scelto ilma anchenuovi nomi da portare in rosa, ecco tutti i dettagli.Lasi sta preparando per andare a giocarsela in trasferta a Firenze, contro una delle sue rivali storiche. La Fiorentina punta all’Europa, così come la Vecchia Signora punta a piazzarsi tra le primein classifica quindi sarà una sfida decisamente delicata. Thiago Motta sa, dal canto suo, di essere in bilico su un filo sottilissimo e quanto filtra a tal proposito non fa dormire alsonni tranquilli., ilfa già il(LaPresse) – Tvplay.itAnche se ladovesse centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League per la prossima stagione (è un obbligo dopo l’eliminazione dalla stessa competizione europea e dalla Coppa Italia), Thiago Motta non è comunque sicuro di restare sulla panchina bianconera.