Calciomercato.it - Juventus: il City ha puntato Di Gregorio, c’è già il sostituto

In una stagione a tratti complicato, Michele Diè uno dei profili che più si è distinto allaper continuità di rendimento. Logico che i grandi club in giro per l’Europa drizzino le antenne: secondo i media spagnoli tuttavia, ce n’è uno più pericoloso degli altri.Si tratta del Manchester, intenzionato a scippare Dialla, costringendola alla ricerca di un. A riferire le ultime di mercato è il portale specializzato spagnolo fichajes.net. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti c’è stata una manifestazione d’interesse da parte di Citizens verso Di. Agli inglese occorre trovare undi Ederson, a sua volta tentanto da un’altra avventura, probabilmente in Medio Oriente.Michele Di, 27 anni, si è distinto fin da subito in Serie A per la sua solidità tra i pali.