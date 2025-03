Ilnapolista.it - Juventus, Giuntoli sotto esame: la cura bilancio ha funzionato, quella tecnica no. E spunta Mancini (Tuttosport)

E’ quasi certo che Thiago Motta lascerà laa fine stagione, nonostante un contratto fino al 2027. In pole per prendere il suo posto ci sarebbe Roberto, che ha abbandonato da diversi mesi il ruolo di ct dell’Arabia Saudita.in pole per la panchina dellascrive nell’edizione odierna:si configura quasi come un cambio di paradigma rispetto alla scelta che ha individuato in Thiago Motta il leader (forse troppo “maximo”) a cui affidare la gestione dell’ormai mitologico progetto di rilancio bianconero. E’ inevitabile che Cristianosi faccia trovare pronto con una soluzione nel caso in cui a Firenze non si dovesse vedere una reazione con la conseguente messa a rischio del fondamentale quarto posto. La scelta sembra essere indirizzata sempre più verso l’ex ct azzurro, che per carisma, storia professionale e caratteristiche tecniche è molto più di un’alternativa, lo rendono alternativo filosoficamente a Motta.