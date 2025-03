Rompipallone.it - Juventus, Giuntoli molla Osimhen: il nuovo bomber costa 50 milioni

50per il colpo in attacco della, affare meno costoso rispetto a: di chi si trattaLasi gioca tutto, o quasi, per il suo futuro nelle prossime settimane. Situazione delicatissima per i bianconeri, dopo i recenti rovesci che l’hanno portata a uscire dalle coppe e a rinfoderare le pur minime ambizioni di lotta per il vertice della classifica, a seguito del pesantissimo 0-4 incassato con l’Atalanta. Una sconfitta, quella con i bergamaschi, che ha avuto l’effetto di mettere tutti in discussione a Torino.Nel weekend, la gara contro la Fiorentina sarà già uno spartiacque fondamentale, quanto meno per la lotta al quarto posto, ma non soltanto. Molti giocatori sono chiamati a dare una risposta importante in campo. Più di tutti, è sotto la luce dei riflettori Thiago Motta in panchina, seriamente a rischio.