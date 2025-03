Calciomercato.it - Juventus, 33 milioni buttati? Rilancio o addio immediato in estate

Non rischia soltanto Thiago Motta alla Continassa: finale di campionato decisivo anche per il futuro di diversi big della rosa bianconeraLasi lecca le ferite e cerca di ripartire nella delicatissima trasferta sul campo della Fiorentina, fondamentale per la corsa Champions e per delineare il futuro alla guida tecnica di Thiago Motta.Thiago Motta e Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itIl clima è sempre più bollente alla Continassa, con la posizione del tecnico che scricchiola e non poco al timone della ‘Vecchia Signora’. L’ex Bologna non rischia l’esonero a stagione in corso, però un nuovo tracollo a Firenze rimetterebbe tutto in discussione anche nell’. A Motta serviranno l’accesso tra le prime quattro e anche una svolta sul piano del gioco per tenersi stretta la panchina della Juve, mai così in discussione come negli ultimi giorni.