Calciomercato.it - Juve, cosa sta succedendo con Gasperini e perché l’ex lo ha contattato

Il tecnico dell’Atalanta dovrebbe lasciare a fine stagione e aprire una nuova avventura: contatti sono già avvenuti, è corsa a due per oraRoma,ntus e Milan. Tre big a caccia della soluzione migliore per la panchina del prossimo anno, con la scelta del nuovo allenatore che stavolta non potrà essere di nuovo quella sbagliata. I bianconeri possono almeno ancora sperare di centrare il quarto posto che li farebbe tornare in Champions League. La Lazio, pur in difficoltà evidente, è a un punto di distacco e il Bologna nel frattempo spinge forte. In più c’è la Roma a 6 punti e ora con tutte le energie da concentrare sul campionato. Più staccate Fiorentina e soprattutto Milan, praticamente out.Gian Piero(LaPresse) – calciomercato.itIn più nelle ultime dieci giornate ci saranno tantissimi scontri diretti per la squadra di Thiago Motta, tutti quanti in trasferta: oltre che a Firenze, dovrà andare sia a Bologna che due volte a Roma.