Sport.quotidiano.net - Juve, anche lo United su Vlahovic. Amauri: “Periodo difficile, serve personalità”

Bologna, 14 marzo 2025 – A Firenze un match spartiacque sia per la Champions League e, forse, pure per il futuro di Thiago Motta, ma sul mercato una partita che influenzerà molto le strategie estive. Il perno attorno a cui ruoteranno le operazioni di Cristiano Giuntoli è chiaramente Dusan, che non sta rinnovando il contratto e, con la scadenza al 2026, probabilmente verrà ceduto. La missione è una sola: evitare il parametro zero. La finestra di giugno, senza nuovo accordo, sarà l’ultima possibile per monetizzare e Giuntoli potrebbe poi reinvestire sul mercato in entrata il ricavato. Per ora c’è qualche movimento dall’Inghilterra e laconta di incassare almeno 40 milioni, ma c’è una stagione da finire e Dusan dovrà tirare fuori tutta lache ha per aiutare i bianconeri a stare nei primi quattro posti.