Jurcuta, donna d’acciaio. A Torino il 3° posto è suo

La corsa le è entrata nel sangue, anche se è relativamente poco che si dedica a maratone e corse di lunga durata. Daniela, origini rumene ma dal 2002 in Italia ha ottenuto un risultato che ha quasi del clamoroso: si è piazzata terza assoluta – lei è over50 – tra le donne nella 24 Ore di, una massacrante gara nella quale si correva per un giorno intero su un circuito di poco più di 1 chilometro. Chi passava più volte davanti al traguardo nelle 24 ore vinceva: ebbene la, oggi tesserata per il Gs Lamone, ha percorso la bellezza di 150 giri per un totale di 152,784 chilometri staccata di 5 giri dalla seconda in classifica Ilaria Balletta e di 14 dalla vincitrice, Michela Ruzza del Gs Interforze di, nessuna delle due atlete over. "Avevo già corso la 100 chilometri del Passatore – racconta la stessa– ma quella è una gara in linea, si parte e si arriva come in una maratona tradizionale, soltanto più lunga.