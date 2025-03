Dilei.it - Judith Van Vliet: “Il colore è un potente strumento di connessione e lo vedremo anche al Fuorisalone”

vanè una color designer di fama internazionale. Ha fondato The Color Authority e conduce l’omonimo podcast incentrato sul. È stata presidente del Color Marketing Group, Senior Color Designer presso Avient ColorWorks e direttore creativo di ColorForward.Ha inoltre contribuito a plasmare le narrazioni cromatiche di importanti brand, sfruttando la sua profonda conoscenza dell’impatto psicologico del. Attraverso il suo podcast e le sue varie piattaforme, trasmette intuizioni preziose per sfruttare il potere trasformativo delnel branding, nel design e nell’espressione personale.Quest’anno alla Milano Design Week è stata chiamata a far parte della giuria delAward 2025 che premia gli allestimenti più memorabili e significativi di questa edizione.