Ilfattoquotidiano.it - Jonathan Powell, il “negoziatore” al fianco di Starmer per il dialogo con Trump e Zelensky: l’accordo con l’Ira e la guerra in Iraq con Blair

Nella delegazione diplomatica, per lo più di funzionari europei, che oggi a Washington DC incontrerà il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Mike Waltz, per discutere il cessate il fuoco in Ucraina, spicca il fuoriclasse, omologo di Waltz per il Regno Unito.Il dossier Ucraina e il filo con, 68 anni, era nello Studio Ovale durante la visita del Primo Ministro Keir: una presenza passata quasi inosservata, ma cruciale per la riuscita di quella visita. Grazie a quell’esito positivo,si è potuto accreditare credibilmente come pontiere non solo fra Usa e Ue, ma anche fra Kiev e Mosca. Secondo diversi retroscena, è a lui se si deve l’immediata reazione di Sir Keir all’indomani della brutale rottura franello studio ovale: seguendo i consigli di, il primo ministro britannico si sarebbe immediatamente attivato per ricucire il rapporto, chiamando Washington e Kiev e fungendo da mediatore.