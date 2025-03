Johnson Righeira la dieta per Sanremo e il suo vino | Ho perso 11 kg Il mio rosso Filiberto? Una provocazione si riferisce all’organo femminile

Leggi su Open.online

L’ansia c’è ancora, anche se sono 40 anni che Stefano Righi – in arte– calca i palchi di tutta Italia. È rimasto anche il palato, quello da buongustaio che si fa portare nelle trattorie tipiche e che produceper lavoro e per passione. Ma proprio a questa caratteristica (lui ama definirsi «godereccio») il cantante di Vamos a la playa ha dovuto rinunciare per salire di nuovo sul palco del Festival di, 39 anni dopo la sua Innamoratissimo in coppia con Stefano Rota, noti insieme come “I”. Anche quest’anno a riportarlo all’Ariston sono stati un duetto e una delle sue più famose hit: L’estate sta finendo spalla a spalla con i ComaCose nella serata delle Cover. Un ritorno in grande stile che, copme ha raccontato al Corriere,ha deciso di affrontare con uno degli “allenamenti” più complessi: laferrea.