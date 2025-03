Zonawrestling.net - Jey Uso a WrestleMania, non importa quando, importa come:”Non importa quando combatto, lo ricorderanno”

Jey Uso ha sorpreso il mondo vincendo la Royal Rumble del 2025, assicurandosi così un’opportunità titolata a41 contro il WWE World Heavyweight Champion Gunther. Nonostante i vincitori della Royal Rumble siano tradizionalmente associati al main event di, Uso non si lascia condizionare dalle aspettative. Per lui, nonse il suo match sarà l’ultimo della serata o se aprirà la strada agli altri grandi incontri perché è determinato a renderlo indimenticabile:“, notte uno o notte due, qualunque sia il match in cui mi trovo. Non mi interessa se sarò l’ultimo, non mi interessa se aprirò lo show. Andrò là fuori e la gente ricorderà il mio match, quindi è solo su questo che mi concentro”, ha detto ad Alex McCarthy del Daily Mail.Jey Uso non pensa al main event, ma a lasciare il segno aJey sa che opportunitàquesta non capitano spesso e la sta affrontandoil momento piùnte della sua carriera: “Questa è un’occasione unica nella vita.