Isaechia.it - Jessica Selassié: “Inaccettabile il modo in cui è stata trattata la vicenda di Lulù, ferite psicologiche che ci vorrà tempo per guarire”

Leggi su Isaechia.it

È di poche ore fa la notizia della richiesta di 1 anni e 4 mesi da parte del PM aper l’accusa di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, suo ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 6.Dopo le parole di sua sorella Clarissa, poco fa anche, vincitrice di quella stessa edizione del reality show ha voluto esternare il suo pensiero in merito alla.L’ex Vippona ha voluto in particolare puntare il dito contro chi ha strumentalizzato il fatto di cronaca che ha visto coinvolta sua sorella. UnLo sfogo disul suo profilo Instagram:Per tutti coloro che si sentono in diritto o in dovere di esprimere la propria opinione sullagiudiziaria che riguarda nostra sorella, ci teniamo a chiarire alcuni punti fondamentali. È essenziale e doveroso distinguere tra la richiesta del Pubblico Ministero di condanna e la sentenza del giudice avverrà giorno 3 aprile.