Dilei.it - Jennifer Lopez, la verità sul rapporto con Jennifer Garner dopo le foto intime con Affleck

Leggi su Dilei.it

contro? A quanto pare, no: nelle ultime settimane, Benè stato al centro di attacchi molto duri, considerando che, durante una partita di paintball, è stato sorpreso in atteggiamenti piuttosto “intimi” con l’ex moglie. I suoi gesti hanno prima fatto infuriare l’altra ex moglie,, e poi hanno portato l’attuale fidanzato della, John Miller, a dare un ultimatum, perché avrebbe “superato il limite”. Ma i rapporti tra lae lasarebbero tutt’altro che burrascosi. Insomma, l’unico a non uscirne propriamente bene è. Ben!, ilconA mettere un punto al gossip sfrenato del momento è stato People: se Benper il momento è criticato per i suoi atteggiamenti definiti quasi “inopportuni” nei confronti dell’ex moglie, dall’altra partenon è in cerca di nemiche.