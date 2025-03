Jenna Ortega e Taylor Russell in trattative per il remake di Single White Female

Leggi su Cinefilos.it

inper ildi “Nel 1992 uscì al cinema il thriller, un classico della suspense squinternata che vedeva Bridget Fonda nei panni di unadi Manhattan che ha la sfortuna di scegliere una donna appiccicosa e impacciata (Jennifer Jason Leigh) come coinquilina mentre si riprende dalla rottura con il suo partner. Scoprirà a sue spese che c’è qualcosa di molto strano nella persona che ha deciso di trasferirsi nel suo appartamento. Proprio quel film, divenuto nel tempo un cult, si appresta a ricevere un rifacimento. Come riportato da Variety, la Sony e la 3000 Pictures di Elizabeth Gabler sono pronti a realizzare unconincome protagoniste.Non si sa chi dirigerà il film (l’originale è stato diretto da Barbet Schroeder) e al momento non si hanno ulteriori dettagli su questo progetto.