Zonawrestling.net - Jeff Cobb “ironizza” sulle speculazioni sul suo possibile arrivo in WWE

Nella giornata di ieri si è diffusa l’indiscrezione secondo cui WWE esarebbe in trattativa per unapprodo del wrestler a Stamford.è sotto contratto con la NJWP, ma in alcune occasioni lo abbiamo visto anche in AEW come ad esempio quando nel marzo 2023, in occasione di un episodio di Dynamite, affrontò Kenny Omega in un match valido per l’IWGP US Title.alimenta le, attualmente impegnato in Giappone nell’ambito della New Japan Cup, ha commentato via social le voci su di un suoapprodo in WWE,ndo sulla situazione e pubblicizzando il suo match odierno: “Calma ragazzi! Mi sono appena svegliato e ho trovato il putiferio. Un sacco di notifiche. Credo di dovervi qualche spiegazione. Calma e sangue freddo, le voci sono vere.