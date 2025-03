Inter-news.it - Jdentità Bianconera ci riprova: esposto su Stadio Inter. L’illusione continua

La Fondazionesi è resa protagonista di un nuovo atto d’accusa contro l’. Questa volta a finire nel mirino è la regolarità delle procedure relative al nuovodei nerazzurri e del Milan. Nuovo capitolo di un’illusione che non sembra voler cessare.LA NOTIZIA – La Fondazionenon intende far terminare i propri attacchi nei confronti della società. A dimostrarlo è l’da essa presentato riguardo il potenziale processo di vendita delloSan Siro ai nerazzurri e al Milan. Come annunciato dalla stessa Fondazione, composta da avvocati di fede, la segnalazione alla Corte dei Conti si basa su una serie di elementi, tutti da provare: «La Fondazione, in data 11.03.2025 alle ore 12 circa, ha ritenuto doveroso e necessario effettuare una argomentata segnalazione affinchè la Corte dei Conti della Lombardia effettuasse un’immediata attività di vigilanza e controllo urgente, sulla correttezza delle procedure di vendita, sulla contabilizzazione dei proventi derivanti dallo, sulla stima dei valori, area e, e dei costi così come operate dall’amministrazione comunale di Milano sulla scorta di una relazione della Agenzia delle Entrate che, ad avviso della Fondazione, oltre che da altri soggetti politici e non, appare non coerente agli effettivi valori di mercato anche nella dichiarata intenzione di incrementare gli spazi commerciali ed espositivi».