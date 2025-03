Jazz cubano e suoni elettronici | Omar Sosa & Ernesttico in concerto al Trianon

Leggi su Ildenaro.it

Stasera, venerdì 14 marzo, alle 21, i due grandi musicisti cubani daranno vita a unper piano e percussioni intitolato “B-Black”. Ospite speciale della serata il cantautore napoletano Dario Sansone. l pianistae il percussionista e batteristacondividono un vocabolario musicale comune che deriva direttamente dalle loro radici cubane, così come da un interesse condiviso ad accrescere le sonorità tradizionali con strumenticampionati.La loro collaborazione – nata nei primi mesi del 2020, con un tour in duo nel Nord Italia, doverisiede – è all’insegna di un approccio alla musica che enfatizza l’improvvisazione e la libertà di espressione.In questo, intitolato B-Black, i due musicisti ospitano anche Dario Sansone, il fondatore e frontman dei Foja, per una canzone napoletana a sorpresa.