Jane Austen e la potenza dell'ironia

L’ironia di: Una parodia del romanzo gotico in L’abbazia di Northangerè una delle scrittrici più amate, prolifiche ed interessanti del XIX secolo. Opere quali Orgoglio e pregiudizio, Persuasione, Emma, Ragione e sentimento hanno fatto epoca e hanno rappresentato una vivida immagine della società di quel periodo. Ma c’è un’opera che rimane un po’ sullo sfondo e che invece ci presenta un’altra caratteristica della scrittrice inglese che non deve essere sottovalutata: l’ironia.Sto parlando di L’abbazia di Northanger, uno dei primi romanzi scritti dallaeppure pubblicato postumo da suo fratello Henry nel 1818. In un’epoca in cui i romanzi gotici spadroneggiavano sulla scena letteraria,scrive un romanzo che prende bonariamente in giro questo filone e mette in guardia le giovani donne sulla distinzione tra finzione e realtà.