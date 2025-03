Movieplayer.it - James Bond, Michael Fassbender: "Durante il provino ho caldeggiato Daniel Craig. Ma perché l'ho fatto?"

Leggi su Movieplayer.it

La capacità di autopromozione dinon è molto spiccata visto chel'audizione perha finito per caldeggiare la scelta del collegaha ammesso di non essere particolarmente bravo a farsi promozione. Il divo ricorda di aver partecipato alper il ruolo difinendo per caldeggiare la scelta di. "Ho incontrato Barbara Broccoli solo di sfuggita e sono effettivamente entrato in una fase di audizione prima chevenisse scelto, ma non credo di essere mai stato in lizza", ha detto, ospite del podcast Happy Sad Confused. "Ma ricordo di essere entrato in quella stanza e di aver incontrato lei eG. Wilson e credo di aver detto, 'è.' Non .