Jack Vettriano | l’arte della seduzione sussurrata

A Bologna, presso il Palazzo Pallavicini, in via San Felice, 23 è esposta fino al 20 luglio 2025 la mostra dedicata a, pittore inglese scomparso da poco, che ha saputo dipingeresu tela. Infatti, non ritrae solo immagini, ma sospiri e attese, sguardi rubati, baci e carezze sfiorate dal vento. Il suo mondo è fatto di storie non raccontate, di incontri clandestini e di unamai gridata, macon il linguaggio universale del.Le tele si susseguono come fotogrammi di un film noir in bianco e nero alla Vidor , ravvivato dal rosso acceso degli abiti femminili, dello smalto e del rossetto, simboli di passione e carnalità. Le linee curve delle figure femminili (a volte vestite o parzialmente nude) danzano tra ombre e luci soffuse, evocando il fascino ipnoticorumba, l’intensità del tango e la classe del jazz.