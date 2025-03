Jack Reacher, un vero maniaco del lavoro, è ancora fedele ai suoi stivali

Leggi su Gqitalia.it

Per, solo due cose sono veramente necessarie. Una è lo spazzolino da denti e l'altra è un paio dida. Se hai vistosu Amazon Prime o hai letto la serie di libri di Lee Child, saprai che questo ex poliziotto militare va a caccia di nuovi vestiti (e di nuovi interessi amorosi) ogni due settimane. Ma non rinuncia mai alle sue Timberland.Il massicciodi Alan Ritchson non ha molte qualità tangibili, ma l'affetto per le sue Timb è una di queste. L'avere fissato un punto fermo fondamentale come le scarpe può dare un senso di ordine, sia che si tratti di fare l'autostop tra città americane corrotte senza valigia, sia che non lo si faccia.