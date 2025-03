Quotidiano.net - Ivan Bettini e gli altri: i personaggi di successo di Pietro Genuardi

Roma, 14 marzo 2025 – È scomparso questa mattina, all’età di 62, anni. L’attore nei mesi scorsi aveva scoperto di essere affetto da una grave malattia del sangue e, per curarsi, aveva interrotto i suoi impegni lavorativi. Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987, nel corso della sua carriera è stato impegnato principalmente a teatro ma il grande pubblico lo conosceva soprattutto perché ha preso parte ad alcune delle soap e fiction italiane di. Ecco quali sono i suoi ruoli che ricordiamo maggiormente. Michele Nanni in ‘Vivere’ A cavallo tra il 1999 e il 2000è stato uno dei membri del cast della soap ‘Vivere’ in onda su Canale 5 nella fascia del mezzogiorno tra il 1999 e il 2008. L’attore ha preso parte a 233, episodi nel ruolo di Michele Nanni, un detective comparso a Como e dal passato oscuro.