Lanazione.it - Italiani Indoor, 13 medaglie per la Track & Field

Leggi su Lanazione.it

ATLETICATredicicon cinque titoliper gli atleti dellaMaster Grosseto ai campionatiche si sono svolti ad Ancona. Doppio oro per Angela Mazzoli, da sempre a suo agio nella pista da 200 metri, capace di dominare sia i 1500 che i 3000 F65. Soddisfazione come sempre anche dalla marcia con sette podi in totale: vittorie per Teresa Aufiero F80, Anna Bencivenga F60 e Andrea Romanelli M35; argento per Corrado Carbonaro M75, Biagio Giannone M80 e Edoardo Alfieri M65, bronzo per Alessandra Canuti F45. Sempre nel taccopunta sesto Claudio Nottolini M60 e settimo Alessandro Volpi M65. Triplice impegno tra gli M75 per Renato Goretti con due: argento nei 400, bronzo nei 3000 oltre al quarto posto nei 1500. Doppia medaglia di bronzo tra le F55 per Marcella Municchi nei 1500 e 3000 dove si presentava da campionessa in carica ma quest’anno era impossibile fare di meglio.