Italian Global Series Festival | date e programma della prima edizione Verdone superstar | Video

Italian Global Series Festival: date e programma della prima edizione, Verdone superstar

Dal 21 al 28 giugno 2025 si svolgerà tra Rimini e Riccione ladell’, il primo grandeinternazionale interamente dedicato alla serialità,a ee. Un progetto ambizioso, promosso dal MinisteroCultura e dall’APA, con la direzione artistica di Marco Spagnoli, che punta a diventare un punto di riferimento mondiale per il settore., le istituzioni: “La Cannesa dell’audiovisivo”A spiegare la portata del progetto è stata la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: “La serialità è tanto cambiata da quando magari molti di noi erano ragazzi, da quando non c’erano le piattaforme. È diventata sempre più strutturata, è una serialità che di fatto non ha niente da invidiare ai prodotti filmici più classici.