Italia l’Inter ospita il ritiro | il giorno del raduno dei convocati

ospiterà ildell’in questa settimana di UEFA Nations League. Ildelper idi Luciano Spalletti.– L’si gioca la UEFA Nations League tra 20 e 23 marzo. Prima la semifinale d’andata contro la Germania a San Siro, poi il ritorno al Signal Iduna Park di Dortmund. Poco fa la nazionale ha diramato la lista deidi Luciano Spalletti per gli impegni in programma. Tra i giocatori delci sono Alessandro Bastoni in difesa e due centrocampisti, ossia Davide Frattesi e Nicolò Barella. Il Commissario Tecnico risparmia perciò Federico Dimarco, che salterà anche il match con l’Atalanta. L’esterno nerazzurro sarà libero di ritornare ad allenarsi con i compagni none Simone Inzaghi. L’obiettivo è recuperare al 100% in vista del ritorno in campo con, che avrà numerose partite da giocare nel mese di aprile.