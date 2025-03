Oasport.it - Italia-Irlanda oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario, programma, streaming

Si concluderà, venerdì 14 marzo, alle ore 20.45, il cammino dell’nel SeiUnder 20 2025 di: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia all’esordio, hanno perso contro i pari età di Galles, Francia ed Inghilterra, e questa sera, allo Stadio Monigo di Treviso, affronteranno l’.Il CT dell’, Roberto Santamaria, ha operato 6 cambi rispetto al XV iniziale che ha affrontato l’Inghilterra: titolari Zanandrea, Pietramala, Miranda, Redondi, Beni e Brasini. Saranno invece 3 i cambi per l’, che schiererà dal 1? Logan, Walsh e Walker.Per il match della quinta giornata del SeiUnder 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno e, dalle 21.15, anche su Rai Sport HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play Sport 2, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della gara.