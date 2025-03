Formiche.net - Italia hub elettrico mediterraneo. Ecco il piano di Terna per i prossimi dieci anni

Resilienza e affidabilità.allunga il passo sugli investimenti strategici per la retena, rigorosamente in chiave transizione. La società guidata da Giuseppina Di Foggia e partecipata da Cassa depositi e prestiti, ha alzato il velo suldi sviluppo che guarda al 2034 e che poggia su 23 miliardi di investimenti nei. Uno scatto, rispetto al precedente, di ben il 10%. D’altronde, isaranno decisivi per la messa a terra di tutte le opere connesse al Pnrr. Esta facendo la sua parte.Questi i driver del. Sviluppare infrastrutture abilitanti e innovative, funzionali al raggiungimento della capacità obiettivo efficiente, per aumentare i limiti di transito tra le sezioni di mercato e massimizzare lo scambio di energia, risolvere le congestioni locali, garantendo l’esercizio in sicurezza all’interno delle zone di mercato, tramite la pianificazione di interventi intrazonali, rispondere in modo efficiente a tutte le richieste di connessione alla rete attraverso la definizione di un nuovo modello, la programmazione territoriale efficiente e garantire la stabilità e la sicurezza della rete elettrica e l’integrazione dei mercati tramite le interconnessioni con l’estero, che consentono una gestione flessibile e bilanciata delle risorse energetiche, favorendo gli scambi tra le reti nazionali.