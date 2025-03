Lapresse.it - Istruzione, le Marche a Didacta Italia

La Regionepartecipa a ‘’, la fiera sue innovazione del mondo della scuola in corso a Firenze per presentare le attività più significative realizzate tramite il Fondo Sociale Europeo nel settore dell’orientamento e della didattica innovativa, in un confronto aperto con le altre Regioni.“Un appuntamento di grande rilievo, il più importante a livello nazionale per la condivisione e lo scambio di idee nel panorama dell’e dell’innovazione scolastica – ha dichiarato l’assessore all’Chiara Biondi – a sottolineare il grande l’impegno della Regioneper una progettualità innovativa al fianco delle istituzioni scolastiche”.Presente con i propri progetti nello spazio Agorà dello stand ‘La scuola delle Regioni’, la Regione ospita una delegazione di dirigenti scolastici, professori e agenzie formative impegnate nello sviluppo dei Progetti di Reti territoriali di orientamento e di Didattica innovativa nelle Istituzioni scolastiche finanziati con il PRFse 2021-2027 che rappresentano una eccellenza nel campo dell’orientamento e dell’innovazione didattica.