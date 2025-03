Ilgiorno.it - Istituto Molinari, aggiornata la targa per Ramelli: “Ucciso per le sue idee”. Gli studenti contestano Valditara

Milano, 14 marzo 2025 – Da ieri c’è una nuovaall’a ricordare Sergio, militante del Fronte della Gioventù aggredito da esponenti di Avanguardia operaia esattamente 50 anni fa e poi morto in ospedale il 29 aprile, poco prima di compiere 19 anni. Sostituisce quella messa nel 2008 nella scuola che aveva frequentato. Come allora, le polemiche non sono mancate, tra inviti all’unità e accuse di propaganda e revisionismo. Il Consiglio d’delsi è espresso contro la nuova; e un gruppo di insegnanti ha inviato una lettera al Ministero proponendo piuttosto un confronto sugli anni di piombo. Ma laè arrivata comunque. La protesta “, la nostra scuola non è il tuo palco”, recitava uno degli striscioni esposti in un (blindatissimo) presidio di protesta organizzato davanti ai cancelli della scuola dal collettivo degli, con l’adesione di Cub e centri sociali.