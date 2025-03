Ilfattoquotidiano.it - Istat: “Sale la probabilità di escalation sul commercio con effetti rilevanti sull’Italia”. Ecco i settori più esposti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Le attese per ilglobale restano negative e ulteriormente aggravate dalla possibiledelle tensioni commerciali e geopolitiche”. Perché “i dazi preannunciati dall’amministrazione statunitense nei confronti dell’UE potrebbe averesul nostro paese”. Anche l’lancia l’allarme sulle conseguenze della guerra commerciale avviata dall’amministrazione Trump. Lo fa nella Nota sull’andamento dell’economia italiana che, per casualità, arriva il giorno dopo le nuove minacce del presidente Usa su tariffe senza precedenti (“200%”) nei confronti di vini e alcolici provenienti dal Vecchio continente se non verrà ritirato il contro-dazio del 50% sul bourbon deciso in risposta a quelli su acciaio e alluminio.Roma, dicono i dati, è più esposta di Berlino, Parigi e Madrid (per limitarsi solo ai big) a qualsiasi oscillazione delle vendite fuori dall’Ue, perché per noi costituiscono ben il 48% dell’export totale contro il 45% di quello di Germania e Francia e il 37% della Spagna.