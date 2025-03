Lapresse.it - Israele, governo di Netanyahu a Musk: “Vogliamo Tesla come ‘auto blu’, presentate l’offerta”

ha chiesto adi Elondi presentare un’offerta per una gara d’appalto per la fornitura di auto elettricheper i funzionari delisraeliano. A riportarlo è un articolo della testata Jns rilanciato dal premier israeliano Benjaminsul suo account X, in cui si cita un’alta fonte governativa israeliana. https://t.co/Gu4K68mJmk— Benjamin– ?????? ?????? (@) March 13, 2025“sono grandi auto”“Non ci piegheremo alle tendenze woke”, ha dichiarato la fonte, “un’auto è un’auto è un’auto. E una grande macchina è una grande macchina”, “lesono grandi auto e non vediamo l’ora di studiare la loro offerta”. L’articolo rilanciato daaggiunge che il ministero dell’Energia e delle Infrastrutture israeliano ha previsto che entro il 2030 ci saranno circa 1,3 milioni di veicoli elettrici sulle strade del Paese e che entro il 2050 ilvuole che tutti i 6 milioni di auto private siano elettriche.