Io l’ho fatto e tu… Helena e Lorenzo intimi al Grande Fratello poi la confessione della brasiliana

Come annunciato dalla stessa Lory Del Santo su Instagram e anticipato da Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata del(quella di giovedì 13 marzo 2025, ndr), l'attrice e regista nonché ex concorrente è entrata nella casa. Non certo per mischiarsi agli altri inquilini ma per mettere alla prova alcuni di loro che si sono dovuti sfidare di fronte a lei per 'The Lady'.E così siaSpolverato che Tommaso Franchi hanno dovuto provare una situazione di corteggiamento nei confronti di, indovinante un po',Prestes. Un set vero e proprio allestito nella casa per una performance in costume da bagno su una spiaggia caraibica, dove la bellissima mosi trovava seduta su una sdraio.Il fidanzato di Mariavittoria si è ricordato perfettamente la frase indicatagli da Lory Del Santo e si è guadagnato l'applauso del pubblico.