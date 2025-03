Invincible – La quarta stagione avrà una trama completamente originale

Leggi su Nerdpool.it

La terzadiha chiuso i battenti, lasciando i fan di Mark Grayson in attesa delladella serie animata Prime Video. Mentre molte delle anticipazioni sul futuro di Mark sono state tratte direttamente dal fumetto Image, una scena importante non ha mai fatto parte della storiadi. In una nuova intervista rilasciata all’outlet Variety, il creatore Robert Kirkman ha lanciato una palla curva ai fan, annunciando non solo che laconterrà unanuova, ma che presenterà a Mark una sfida che potrebbe superare di gran lunga quella di Conquest e Angstrom Levy. Allacciate le cinture, fan di, perché Mark si sta preparando a combattere il diavolo in persona.Attenzione. Se non avete visto il finale della terzadi, l’episodio 8, sappiate che questo articolo si addentrerà nel territorio degli spoiler.