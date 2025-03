Quifinanza.it - Investire oggi in obbligazioni callable: tassi e rendimenti nelle nuove emissioni 2025

Nelil mercato dellesi arricchisce diproposte per i risparmiatori. Tra le ultime, spiccano ledi Deutsche Bank, quotate su Borsa Italiana – EuroTLX a partire dal 6 marzo.Si tratta di duedestinate anche agli investitori retail: una in dollari statunitensi (Usd) e una in euro (Eur). Entrambe offrono una cedola fissa il primo anno e un rendimento variabile inverso negli anni successivi, legato all’andamento deidi riferimento Sofr e Euribor 3 mesi. Con scadenza decennale e rimborso integrale del capitale, questi strumenti puntano ad attrarre chi cerca opportunità di investimento in un contesto divariabili e mercati in evoluzione.: cosa sono e come funzionanoNelesistono diverse opzioni di investimento.