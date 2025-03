Lanazione.it - Intrappolati dall’acqua, caricati in spalla e salvati dai carabinieri

Firenze, 14 marzo 2025 –ine portati al sicuro. In seguito alla violenta ondata di maltempo in Toscana, sono stati diversi i salvataggi di anziani e pensionati da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori della Protezione civile. A Borgo San Lorenzo un’anziana è rimasta intrappolatain auto sotto un cavalcavia inondato. I militari sono intervenuti per estrarla dall’auto portandola al sicuro. Marradi, isalvano due anziani Situazione simile a Marradi dove isono riusciti a portare in salvo due anziani, evacuati da un palazzo colpito da una frana.