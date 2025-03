Anteprima24.it - Intesa Asi Comune per il Polo fieristico di Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato siglato questa mattina, aldi, l’accordo con il consorzio ASI per la riqualificazione e la nascita nell’ area del Centro agroalimentare di un vero e proprio. Iltenta di intercettare i fondi ministeriali, ma il consorzio Asi guidato dal presidente Antonio Visconti è già pronto a fare la sua parte e a finanziare un primo intervento che a partire dal progetto, doterebbe la città didi unper gli eventi di cui la città è del tutto priva. Visconti nella conferenza stampa con la quale oggi, accanto anche al deputato salernitana Piero De Luca, ha mostrato i termini dell’iniziativa ha ricordato anche come l’area industriale disia interessata ad altri tre importanti progetti.Oltre a cantieri per 20 milioni di euro che interesseranno tutto le infrastrutture le arterie stradali in primo luogo ilcinematografico con una piscina per le riprese subacquee, poi insediamento di un’Esa BIC ovvero undi eccellenza e tecnologia aerospaziale e infine, nei pressi dell’area dell’ex cementificio, in una ipotesi di ampliamento della zona industriale di, di un hub farmaceutico.