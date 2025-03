Internews24.com - Inter Women, domenica derby con il Milan per la Poule Scudetto! Ingresso gratis all’Arena Civica

di Redazionecon ilper laper la sfida in programmaè in programma iltra, valida per la terza giornata delladella Serie A Femminile. Gara dell’Arenadi Brera che, come riportato sul sito ufficiale, sarà adlibero. Ecco tutti i dettagli.alle 13:30 l’scende in campo per il primo match casalingo della2024/25. Le nerazzurre ospitano ilGianni Brera nelvalido per la terza giornata della seconda fase della Serie A Femminile eBay 2024-25.L’che ha riposato nella prima giornata, è reduce dalla sconfitta contro la Roma arrivata a pochi secondi dal fischio finale e occupa attualmente il secondo posto in classifica a quota 38 punti, dietro la Juventus e al pari con la formazione giallorossa.