Inter, senti Di Francesco: «Il Napoli vorrà azzannarci! Andare oltre»

Diha parlato della prossima sfida tra Venezia e, con l’che ovviamente guarderà con attenzione questa partita in ottica scudetto.FAVORE ALL’? – Eusebio Diha parlato a due giorni dalla partita tra Venezia e, che si giocherà domenica all’ora di pranzo al Penzo. Ovviamente si tratta di una partita che guarderanno con estrema attenzione siache Atalanta, che in serata si sfideranno poi una contro l’altra al Gewiss di Bergamo. Ecco le parole dell’allenatore del Venezia in sala stampa: «Sarà una partita difficilissima, loro ci vorranno azzannare, conoscendo Conte. Sarà la seconda della classe contro la penultima, vorranno fare la partita, ma noi non vogliamo essere da meno, andandoa tutto, con la grinta e la mentalità giuste. Ci dovremo un po’ superare, con la consapevolezza che arriviamo sì da buoni risultati, ma ci manca dannatamente la vittoria».