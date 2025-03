Rompipallone.it - Inter, Marotta blinda l’attaccante: rinnovo fino al 2030

Leggi su Rompipallone.it

Tra i numerosi impegni, l’prosegue anche il lavoro extra-campo per l’affaire rinnovi:pronto are il gioiellinoL’continua la lotta per il titolo su ben tre fronti, e mentre in campo gli uomini di Simone Inzaghi si preparano alla sfida tutta in nerazzurro contro l’Atalanta, il club cerca di sistemare più situazioni in ambito rinnovi.L’sa bene di avere tra le mani più giocatori corteggiatissimi, e vuole gestirli nel migliore dei modi, senza pressioni e con un percorso studiato nei minimi dettagli.Un futuro scritto in nerazzurroTra i rinnovi in dirittura d’arrivo, ce n’è uno più che chiarificatore: l’si terrà stretto il suo gioiello. Francesco Pio Esposito, attuale capocannoniere della Serie B con lo Spezia, ha convinto tutti con i suoi gol e la sua crescita esponenziale.