Internews24.com - Inter Bayern Monaco, in arrivo una sfida storica: tutti i precedenti

Leggi su Internews24.com

di Redazione, non sarà mai una partita come tutte le altre:tra i due clubLa conflittualità trarappresenta una delle rivalità più emblematiche nel contesto calcistico europeo. Nel corso degli anni, queste due formazioni si sono affrontate in ben nove occasioni. Uno degli incontri più memorabili risale alla finale di Champions League del 2010, che si è svolta a Madrid, nella quale l’ha trionfato con un risultato che è rimasto impresso nella storia del calcio, conquistando il Triplete.Analizzando il bilancio dei confronti tra le squadre, emerge un quadro piuttostoessante: l’è riuscita a conquistare la vittoria in tre di queste sfide, mentre ilha prevalso in ben cinque occasioni. Da segnalare solo un pareggio, nel 2006.