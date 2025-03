Unlimitednews.it - Inquinamento Zero, l’Europa fa il punto sugli obiettivi al 2030

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea fa ilsulle azioni messe in atto per raggiungere l’obiettivo ‘emissioni’, fissato per il. La Commissione e l’Agenzia Europea dell’Ambiente hanno pubblicato il secondo rapporto ‘Pollution Monitoring and Outlook’ ed il quarto rapporto ‘Clean Air Outolook’. I rapporti evidenziano che nonostante le politiche dell’Unione Europea abbiano contribuito a ridurre l’atmosferico, l’uso di pesticidi ed i rifiuti di plastica in mare, i livelli disono ancora troppo elevati. In particolare se si parla di rilascio di microplastiche nell’ambiente, e produzione di rifiuti. In tutta Europa è migliorata la qualità dell’aria, grazie a sviluppi normativi e riduzione delle emissioni. Tuttavia, il numero di decessi causati dall’aria inquinata rimane troppo alto.