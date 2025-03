Lanazione.it - Innovazione e Digitalizzazione: “Il Futuro della Banca” con il Direttore Generale BVLG Maurizio Adami

Leggi su Lanazione.it

LaVersilia Lunigiana e Garfagnana () ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale che non solo migliora l’efficienza operativa, ma consente di mantenere intatti i valori di mutualità, solidarietà e vicinanza alla comunità, che sono alla basesua missione. Ilci racconta come lastia affrontando questa sfida, parlando delle filiali "smart", delle opportunità offerte dalla, e del nuovo modello di servizio che valorizza l’, mettendo al centro il cliente e la sua esperienza. Inoltre, ci soffermiamo sulla nuova filiale di Marina di Pietrasanta, pronta ad aprire i battenti nella prossima primavera, come parte di questo rinnovamento.sta vivendo una trasformazione digitale importante.