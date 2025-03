Secoloditalia.it - Inno di Mameli, scongiurate le varianti woke: il governo detta le regole su come va eseguito

Il Consiglio dei ministri, su proposta della premier Meloni, ha approvato lo schema di decreto del presidente della Repubblica recante norme per il riconoscimento del testo del «Canto degli Italiani» di Goffredoe dello spartito musicale originale di Michele Novaro qualenazionale della Repubblica.L’atto «stabilisce le modalità di esecuzione dell’nazionale nelle occasioni istituzionali» e «viene adottato in vista della celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’e della Bandiera”, fissata per il 17 marzo».Il testo scritto da Goffredofu sceltoprovvisorio nel 1946 e solo pochi anni fa, nel 2017 appunto, è stato adottato ufficialmente insieme alla musica originale di Michele Novaro. La legge prevedeva di specificare le modalità di esecuzione e solo otto anni dopo si è colmato quel vuoto normativo.