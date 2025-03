Cityrumors.it - Inno di Mameli, basta marcette: il Cdm vara le regole su come andrà eseguito

L’d’Italia deve ritrovare la sua sacralità, per questo il Consiglio dei Ministri hato una serie disueseguirloL’di, noto ancheIl Canto degli Italiani o, ancora più comunemente,Fratelli d’Italia è stato argomento di discussione negli scorsi mesi. A scatenare la polemica intorno all’opera d’arte prodotta nel 1847 da Goffredo, è stata una delle partecipanti dell’ultimo XFactor, Francamente.di: il Cdmlesu– Cityrumors.itLa semifinalista del talent show presentato nella scorsa edizione da Giorgia, era stata contattata per cantarlo prima della finale di Coppa Italia di volley femminile, ma quando le è stata offerta quest’occasione si è sentita divisa: “La prima opzione era semplicemente dire di no, la seconda era accettare l’invito e prendere quello spazio per dare un messaggio”.