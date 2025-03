Abruzzo24ore.tv - Iniziativa straordinaria: 15.000 euro per combattere la povertà energetica

Chieti - Un progetto solidale coinvolge Comune, Caritas e Metamer per sostenere 134 famiglie in difficoltà economica, promuovendo anche l'educazione al risparmio energetico e l'uso consapevole delle risorse. A San Salvo, in Abruzzo, è stato lanciato un progetto innovativo per contrastare la, coinvolgendo attivamente il Comune, la Caritas Parrocchiale San Giuseppe e l'operatore energetico Metamer. L', denominata "Energia in Comune - San Salvo", ha permesso di sostenere 134 nuclei familiari attraverso il pagamento di 145 utenze per un totale di 15.000. Il progetto è stato presentato durante una conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Comune, sottolineando l'importanza della collaborazione tra enti locali e aziende private per affrontare le sfide sociali.