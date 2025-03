Ilrestodelcarlino.it - Iniziati i lavori per il bosco urbano

Sono ufficialmenteper la realizzazione del nuovonella zona industriale A, in via Enzo Ferrari. L’intervento, che occuperà un’area di 8milametri quadrati, prevede la messa a dimora di 362 piante, creando uno spazio verde che avrà un impatto significativo sul benessere e sulla qualità della vita dei cittadini. Ilè stato finanziato grazie a un bando indetto dalla Regione Marche, che ha assegnato al Comune di Civitanova un contributo di oltre 180mila euro. Il Comune, da parte sua, ha coperto circa il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Una volta completati i, ildiventerà un vero e proprio polmone verde per la città, con spazi accessibili a tutti i cittadini. Tra le caratteristiche principali del progetto, infatti, è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile e di un’area pedonale, per favorire la mobilità sostenibile.