Ilrestodelcarlino.it - Infortunio in cucina a Ferrara, la mano incastrata nella macchina da sfoglia

, 14 marzo 2025 – Questione di una frazione di secondo e i rulli dellaper tirare lale ‘divorano’ una. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri mattina in piazzetta Corelli, in pieno centro storico. L’sul lavoro si è verificato di prima mattina nelle cucine di un locale che si affaccia sulla piazzetta a due passi da via Carlo Mayr. Stando alle prime ricostruzioni, una dipendente stava lavorando alrio per preparare pasta fresca quando, per cause ancora in corso di accertamento, unale è rimasta schiacciata tra i rulli. Immediato l’allarme ai soccorritori da parte del personale presente nel locale. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con due squadre. Ai pompieri il compito di liberare l’arto rimasto bloccato all’interno delrio.