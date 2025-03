Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, filtrano degli aggiornamenti sul brasiliano: la notizia apre a uno scenario

di Redazione JuventusNews24, ci sono delle novità sulle condizioni del centrocampista: ecco come stanno le coseCi sono delle importanti novità che riguardano le condizioni di. Il centrocampistadella Juve, fermo ai box per un, sembra stia muovendo i primi passi verso il recupero completo.Come viene espresso dal collega Giovanni Albanese su X, il numero 26 bianconero si è allenato a parte. Che possa essere un primo passo verso un rientro contro la Fiorentina? Questo non è possibile, perché tornerà dopo la sosta per le Nazionali.