Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, oggi giornata chiave verso Fiorentina Juve. Tutti gli aggiornamenti sul portoghese

di RedazionentusNews24glisulle condizioni dela due giorni dal matchManca sempre meno alla sfida tra, gara in programma domenica alle 18 al Franchi e che sa di vero e proprio spartiacque sia per la stagione dei bianconeri che per il futuro di Thiago Motta.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Thiago Motta spera di recuperare: l’esterno come anticipato dantusnews24 anche ieri a lavorato a parte. Filtra ottimismo ma è necessario un rientro in gruppo nelladi.Leggi suntusnews24.com